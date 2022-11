Tripulantes avisam que acordo com TAP será “extremamente difícil”

O clima de tensão entre os tripulantes de cabine e a TAP tem vindo a subir de tom nas duas últimas semanas, com várias trocas de acusações e, ao Negócios, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) diz que vai ser “extremamente difícil” chegar a um entendimento com a transportadora para assinarem um novo Acordo de Empresa.





