Aeroporto. Comissão técnica contrata empresa que é detida por uma das suas vogais

A TIS, que desenvolve estudos de investigação e consultoria, celebrou um contrato em agosto por ajuste direto com a comissão técnica para o novo aeroporto, no valor de 213 mil euros. O problema? Rosário Macário, que é vogal da comissão, é também acionista da empresa, na qual chegou a exercer funções executivas, noticiou a TVI , citando a comissão técnica.O grupo de trabalho liderado por Maria do Rosário Partidário esclareceu à TVI que a professora "renunciou ao cargo de administradora não-executiva com efeitos a partir de Novembro de 2022", quando foi chamada para a comissão; que "não participou em nenhuma fase do procedimento de contratação da TIS, para salvaguardar a integridade legal e ética de todo o processo de escolha e de adjudicação"; e que a TIS não participa na equipa que é coordenada por Rosário Macário.Defende ainda "a competência e capacidade técnica" da empresa contratada, que tem "vasto currículo", garantindo que tudo "decorreu no mais escrupuloso cumprimento de todos os procedimentos legais exigíveis em vigor". Os contratos, acrescenta, "já se encontram no portal base.Gov".