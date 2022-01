Alberto Couto Alves e Alves Ribeiro ganham linha BRT do Porto

A nova linha BRT do Metro do Porto que vai ligar a Boavista e a Praça do Império será adjudicada por 25 milhões de euros a um consórcio de construtoras portuguesas.



Paulo Duarte Maria João Babo







O consórcio formado pelas empresas Alberto Couto Alves e Alves Ribeiro foi o primeiro classificado no concurso público para concepção e construção da nova linha BRT (Bus Rapid Transport) que vai ligar a Boavista à Praça do Império, anunciou esta segunda-feira a Metro do Porto.



De acordo com o relatório preliminar do júri, a proposta vencedora tem o preço de cerca de 25 milhões de euros (24.963.701,62 euros) e um prazo de execução global de 20 meses.



"Após a notificação dos seis concorrentes que apresentaram propostas válidas, decorre o prazo legal de audiência prévia, após a qual o conselho de administração da Metro do Porto estará em condições de proceder à adjudicação", refere a empresa na mesma nota, acrescentando que o agrupamento da Alberto Couto Alves e Alves Ribeiro "começará por apresentar o projeto de execução, avançando depois para a construção da linha de BRT".



Este projeto, previsto na nova fase de expansão da rede (depois da construção da Linha Rosa e da extensão da Linha Amarela), deverá estar concluído no final de 2023.



É um investimento global de 66 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), incluindo material circulante e um posto de abastecimento de hidrogénio, o qual não servirá apenas o BRT mas toda a comunidade.



"O Bus Rapid Transit destaca-se pelo desempenho ambiental neutro (os veículos serão movidos a hidrogénio) e pela facilidade de integração em meio urbano", salienta a Metro do Porto, explicando que as composições BRT são idênticas a um metro de superfície, mas que circulam sobre pneus, dispensando a instalação de carris ou o uso de catenárias para alimentação energética.

A linha Boavista – Império terá uma frequência de cinco minutos em hora de ponta e a ligação entre os seus dois extremos demorará apenas 15 minutos. Vai desenvolver-se ao longo das avenidas da Boavista e Marechal Gomes da Costa, com um traçado de exploração de oito quilómetros (quatro em cada sentido).



O serviço vai contar com oito novas estações de superfície: Casa da Música, Bom Sucesso, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império. Todas contarão com cobertura, máquinas de venda de títulos, validadores, câmaras de videovigilância e equipamento de informação ao público – nomeadamente painéis eletrónicos e informação sonora. Saber mais transportes Metro do Porto Alves Ribeiro Alberto Couto Alves BRT

