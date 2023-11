Alstom promete trazer à CP comboios de última geração

Partilhar artigo



A maior compra de comboios de sempre da CP vai ser feita ao consórcio da francesa Alstom e da portuguesa DST por 746 milhões de euros, menos 73 milhões do que o preço base definido no concurso lançado em 2021 para a aquisição de 117 automotoras elétricas para os serviços urbano e regional. Mas pelo histórico de litigância em concursos de fornecimento de material circulante em Portugal, as derrotadas Stadler e CAF poderã...