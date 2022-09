Alta velocidade entre Porto e Lisboa vai ter 60 serviços

Leia Também Alta velocidade vai ter três modelos de contratação

O vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Carlos Fernandes, avançou esta quarta feira, na apresentação do projeto da alta velocidade Porto-Lisboa que a nova linha vai permitir um total de 60 serviços por dia, além dos 17 na linha convencional inter-cidades. Uma operação que compara com os 25 serviços que são hoje feitos na linha do Norte entre as duas maiores cidades.Carlos Fernandes salientou assim a triplicação da oferta de comboios, mas também da procura. "Esperamos manter os 6 milhões de passageiros na linha do Norte e com a alta velocidade crescer para 16 milhões", disse.A nova linha vai ter estações no Porto, Gaia - em Santo Ovídio -, em Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.De acordo com Carlos Fernandes, se hoje a ligação entre Porto e Lisboa, com três paragens, demora duas horas e 49 minutos, quando a primeira fase, Entreposto e Soure, estiver concluída às duas cidades ficarão ligadas numa hora e 49 minutos, enquanto que com a segunda fase, entre Soure e Carregado, diminuirá o tempo de viagem para uma hora e 19 minutos.Quando toda a linha estiver em operação será possível viajar entre as duas cidades numa hora e 15 minutos.