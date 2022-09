António Costa: “país tem condições financeiras de assegurar projeto da alta velocidade sem sobressaltos"

Leia Também Alta velocidade vai ter três modelos de contratação

O primeiro ministro António Costa voltou a defender esta quarta feira, na apresentação do projeto da alta velocidade Porto-Lisboa que "os projetos estruturantes para o país têm de ser objeto de grande consenso nacional", reafirmando o que defendeu desde 2015 de obtenção de dois terços de aprovação na Assembleia da República."É fundamental ancorar estas decisões para que não sejam soluções de pára-arranca", disse.No caso da alta velocidade, António Costa considerou que "hoje o país tem condições financeiras de assegurar este projeto sem sobressaltos", lembrando que o plano nacional de investimentos (PNI) 2030 foi aprovado na Assembleia da República por grande maioria e que os acordos com autarquias estão devidamente consolidados.O primeiro ministro disse ainda que na nova fase de avaliação ambiental estratégica o projeto ainda poderá ter ajustamentos mas frisou que "temos todas as condições de nesta legislatura as três obras poderem ser iniciadas"."Já resolvemos problemas que herdámos. Estamos a deixar soluções para os que vierem", disse.