Antrop quer apoio de 90 cêntimos por litro no combustível

A Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop) quer um reforço dos apoios no âmbito do aumento do preço dos combustíveis, que é hoje de 30 cêntimos por litro, para 90 cêntimos por litro para cobrir os sobrecustos dos operadores.



No seminário sobre transporte rodoviário, organizado pela Transportes & Negócios, Luís Cabaço Martins, presidente da Antrop, salientou que o apoio dado até agora representou 34% do sobrecusto que o transporte de passageiros teve.

"Agradecemos o apoio, mas tem de aumentar", afirmou o responsável, adiantando que a associação que lidera fez os cálculos e, perspetivando uma estabilização do preço dos combustíveis e a manutenção do preço de venda ao público do gasóleo, concluiu que "para compensar o sobrecusto a partir de julho tínhamos de ter um apoio de 90 cêntimo por litro".

Cabaço Martins, que disse que as contas da Antrop foram já entregues ao Governo, frisou ainda que os autocarros de passageiros consomem 4% do gasóleo nacional.

Os apoios dados pelo Governo devido à escalada dos preços dos combustíveis começaram por ser de 10 cêntimos por litro em novembro do ano passado, aumentando para 30 cêntimos por litro em abril passado.