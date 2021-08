Atlantia confirma que Lusoponte vai ficar nas mãos da Mota-Engil e Vinci

A Atlantia confirmou esta segunda-feira que a Mota-Engil, através da Líneas, e a Vinci exerceram o direito de preferência para comprarem os 17,21% detidos pela empresa italiana na Lusoponte.



Em comunicado, a empresa italiana indica que o valor a desembolsar pelas duas empresas já acionistas da concessionária das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama é de 55,7 milhões de euros.



A conclusão da operação, assinala a Atlantia, depende da "luz verde" do Estado concedente e dos bancos financiadores, bem como da Autoridade da Concorrência.



As duas empresas avançaram para o reforço das suas participações após a japonesa Marubeni ter feito uma proposta à Atlantia.



Com esta aquisição, os dois grupos passam a ser os únicos acionistas da Lusoponte, numa altura em que a empresa está em vias de saldar a sua dívida bancária. A concessionária tem previsto efetuar este ano dois pagamentos, através de duas prestações de 14,681 milhões de euros, o que lhe permitirá finalizar o reembolso da sua dívida bancária a pouco mais de oito anos de terminar o prazo da concessão (em março de 2030).



Considerando o valor acordado entre a Atlantia e o fundo do grupo Marubeni, a Mota-Engil terá de pagar cerca de 28 milhões de euros para passar a deter 50,7% da Lusoponte, enquanto à Vinci caberá o desembolso de mais de 27 milhões para passar a controlar 49,3%.



Os dois maiores acionistas da Lusoponte tinham já exercido o direito de preferência aquando da venda da participação de 7,5% por parte da Teixeira Duarte, em 2018, impedindo a entrada da Companhia de Investimento China-Portugal Global, Limitada.



