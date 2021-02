Atlantia vai vender participação na Lusoponte

A Atlantia, dona da Abertis, colocou à venda a sua participação na Lusoponte, concessionária das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, segundo o site espanhol El Economista. Os valores da operação não são conhecidos.

O grupo italiano tem uma posição de 17,21%, através da sua filial Autosrade. Já a Mota-Engil e a Vinci têm, 41,81% e 40,98% do capital da Lusoponte, respetivamente.

Esta ‘fatia’ da Atlantia na concessionária que explora as duas travessias rodoviárias sobre o rio Tejo pode vir a atrair empresas espanholas como a Abertir, Globalvia e Roadis, que ja têm manifestado interesse pelo mercado português, relembra o mesmo site.

No entanto, tendo em conta que se trata de uma posição minoritária, a operação deverá gerar maior apetite junto de fundos de infraestruturas e de pensões e até dos restantes acionistas da Lusoponte. Isto porque a Mota-Engil e a francesa Vinci podem aproveitar para reforçar as suas posições exercendo os direitos de preferência, sublinha o El Economista, relembrando que em 2018 estas duas empresas reforçaram as suas participações na Lusoponte quando compraram a participação de 7,5% da Texeira Duarte por 23,3 milhões de euros.