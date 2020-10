Autoridade da Concorrência chumba expansão da Transdev no centro de Portugal

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu impedir o Grupo Transdev de crescer na região centro do país através da aquisição do Grupo Fundão e das concessões de serviço público detidas pela Transerramar e Auto Transportes do Fundão, anunciou o regulador em comunicado.

"A AdC concluiu que a aquisição resultaria na eliminação da concorrência pelas futuras concessões ou contratos para a prestação de serviços de transporte público, com claros prejuízos para os consumidores e para as entidades adjudicantes", explica o regulador, citando o "cenário de forte implantação do Grupo Transdev e do Grupo Fundão nas regiões correspondentes às Comunidades Intermunicipais da Beira Baixa, das Beiras e Serra da Estrela e da região de Coimbra".

Num momento de liberalização do mercado, a Rodoviária da Beira Interior (RBI), da Transdev, pretendia crescer nesta região do país, o que foi travado pela AdC depois de ter encetado uma investigação aprofundada. Nesta, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) "mostrou reservas claras à operação de concentração proposta" e os municípios envolvidos "manifestaram preocupação com os resultados da operação".





Como as empresas "não apresentaram quaisquer compromissos", a AdC chumbou o negócio, temendo que este iria "limitar a entrada de outros operadores nos futuros procedimentos concursais para a exploração do serviço de transporte público de passageiros por via rodoviária nas referidas regiões".

A Transdev tem uma "forte implantação no Centro e Norte de Portugal" no transporte rodoviário pesado de passageiros. Segundo a AdC, o Grupo Fundão é constituído pelas sociedades ATF (Auto Transportes do Fundão) e pela sua subsidiária Joaquim Martins da Fonseca, que desenvolvem a atividade de transporte rodoviário pesado de passageiros.