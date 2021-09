Transferência no mercado de CEO em Portugal: Soares troca Arriva pela Transdev

A Transdev foi "à pesca" à rival Arriva, que é controlada pela gigante alemã Deutsche Bahn, tendo contratado o seu CEO em Portugal para liderar o negócio do grupo francês na Ibéria.

"A 16 de agosto de 2021, Sérgio Soares foi nomeado CEO para assumir a liderança da comissão executiva da Transdev em Portugal e Espanha", anunciou o grupo francês de transportes no seu site oficial.

"Sérgio Soares possui uma sólida experiência no setor da logística e transportes públicos", tendo chegado à Transdev diretamente da Arriva, onde entrou como diretor de operações (COO) do grupo em Portugal em 2019 e era o CEO da operação lusa desde outubro passado.





Segundo a mesma nota publicada pela Transdev, antes de ingressar no setor dos transportes de passageiros Sérgio Soares tinha sido diretor executivo adjunto ibérico do grupo STEF, "líder europeu em logística e transporte com temperatura controlada".

Licenciado em Economia pela Lisbon School of Economics & Management e com um MBA pela Universidade Católica, Sérgio Soares, nas suas novas funções como CEO da Transdev para Portugal e Espanha, "é responsável pelas atividades do grupo e pela implementação da estratégia ‘Moving You’ em ambos os países", fazendo ainda "parte da equipa de liderança da Europa Ocidental & Zona do Mediterrâneo".

Sérgio Soares sucede no cargo a Pierre Jaffard, que liderou o grupo na Ibéria nos últimos seis anos e é agora o CEO da Transdev para a Europa ocidental e Mediterrâneo.

A Transdev é uma das maiores operadoras de transporte de passageiros em Portugal, onde conta com uma frota de mais de 1.500 viaturas e quase dois mil trabalhadores, tendo fechado o exercício de 2018 da operação portuguesa com uma faturação superior a 100 milhões de euros .