Barraqueiro compra gaiense MGC

O grupo Barraqueiro vai comprar a Moreira, Gomes & Costas (MGC), segundo uma notificação publicada esta quarta-feira no site da Autoridade da Concorrência (AdC).A operação "consiste na aquisição do controlo exclusivo" da MGC, empresa de transporte rodoviário pesado de passageiros, nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, e que detém dois postos de abastecimento no município de Vila Nova de Gaia.A MGC deixou de efetuar serviço de transporte público de passageiros a 1 de dezembro passado. No seu site, a empresa indicava então que "ao longo de quase um século efetuámos serviço de transporte público de passageiros, servindo várias gerações". A MGC explorava percursos inter-concelhos entre Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia e Porto e intra-concelho nas freguesias de Vila Nova de Gaia: Lever, Crestuma, Sandim, Avintes, Pedroso, Vilar de Andorinho, Oliveira do Douro e Olival.O fim do serviço de transporte público da empresa gaiense surgiu após a criação da nova rede de autocarros da Área Metropolitana do Porto (AMP), denominada UNIR. Esta nova rede implicou um concurso público, lançado em 2020, no valor de 311 milhões de euros e que atribui a concessão por lotes por um prazo de sete anos.A nova rede metropolitana de autocarros operará em todos os concelhos da AMP, com exceção do Porto, onde se mantém em regime de exclusividade a STCP.A MGC nasceu em 2008 através da fusão de três empresas fundadas "no início do século XX": a Moreira, Gomes & Costas, a Auto Viação Sandinense e a Oliveira Fernandes & Ribeiro.A transportadora, anualmente realiza "cerca de 230.000 horários e de 2.750 serviços de aluguer, num total de 4.500.000 km percorridos/ano".