Bolt lança serviço de entrega de comida em Lisboa

O novo serviço de entrega de comida, Bolt Food, chega esta quinta-feira à capital portuguesa. De forma rápida e cómoda, a Bolt pretende disponibilizar refeições a todos os lisboetas.

A plataforma de mobilidade europeia está agora a apostar num novo segmento de mercado. "O lançamento deste novo serviço surge numa altura indicada, pois acreditamos que o facto de as pessoas terem a possibilidade de encomendar comida dos seus restaurantes favoritos é algo que as incentivará a que fiquem mais tempo em casa. Neste momento, temos já centenas de estafetas em Lisboa prontos para realizar as primeiras entregas", explica David Silva, responsável pela Bolt em Portugal.





Leia Também Bolt vai lançar trotinetas elétricas em Portugal a partir de amanhã

Para encomendar uma refeição basta registar-se na aplicação Bolt Food. Consultando a app pode visualizar toda a oferta, sendo que são mais de 260 os restaurantes que colaboram com este novo serviço. H3, Sushicome, Pizzaria Luzzo, Olá, Vitaminas ou Joshua'S Shoarma Grill são algumas das opções disponíveis.

"A estratégia de negócio da Bolt sempre foi construída com base na eficiência, para que possamos oferecer aos nossos motoristas e passageiros a melhor oferta do mercado. Portanto, estamos bastante entusiasmados por trazer esta máxima também para a entrega de comida e oferecer um preço de entrega mais baixo em comparação com outras plataformas, garantindo que os nossos estafetas recebem o melhor suporte. Para restaurantes que trabalham com a Bolt Food, o valor que acrescentamos prende-se com o facto de termos uma base de clientes fiéis, pessoas que já gostam e confiam na nossa marca ", acrescenta David Silva num comunicado da empresa.

Durante o período de lançamento as encomendas terão uma taxa de entrega gratuita até uma distância de 4km. Contudo, o serviço só estará disponível inicialmente numa área restrita de Lisboa, sendo que o objetivo é expandir para toda a cidade e continuar a adicionar novos restaurantes à aplicação da Bolt Food