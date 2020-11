TaskRabbit chega a Portugal e promete ajudar os portugueses nas suas tarefas domésticas

A TaskRabbit chega esta quinta-feira (dia 19 de novembro) a Portugal. A subsidiária do Grupo Ingka, proprietário da IKEA, promete ajudar os portugueses nas suas tarefas domésticas e criar oportunidades de trabalho, tendo já 4.500 taskers registados na sua plataforma.





Esta rede global que liga taskers qualificados às pessoas das suas comunidades, anunciou hoje a sua entrada no mercado português. A TaskRabbit estará disponível através da sua aplicação móvel, de uma plataforma online e das lojas IKEA em Portugal.





Portugal é o sétimo país onde a TaskRabbit lança os seus serviços. A empresa acredita que o país à beira mar plantado "é uma chave para a sua expansão global devido ao forte ecossistema de start-up do país e à sua cultura centrada na comunidade", realçou a TaskRabbit num comunicado.





"Temos grandes expectativas para o nosso crescimento em Portugal e demonstramos isso com um lançamento a nível nacional desde o primeiro momento, algo que é a primeira vez que a TaskRabbit faz", disse Ania Smith, CEO da TaskRabbit. "Há muitos trabalhadores qualificados em Portugal à procura de novos clientes ou de expandir os seus negócios - já temos mais de 4500 taskers registados na plataforma. Estamos entusiasmados em ajudar a gerar novas oportunidades de trabalho para a economia portuguesa num momento de crise global causada pela Covid-19", acrescentou ainda Smith num comunicado da empresa.

A TaskRabbit ajuda a criar novas oportunidades de trabalho, permitindo que as pessoas construam os seus próprios negócios e consigam um rendimento extra, ao mesmo tempo que oferece uma experiência transparente e fácil de navegar para os clientes, de forma a que estes possam reservar as tarefas pretendidas de forma rápida e simples. No ano passado, mais de 1 milhão de clientes usaram a plataforma e os taskers registados ganharam mais de 130 milhões de euros.

São os taskers quem definem as suas próprias tarifas. A TaskRabbit prevê que a remuneração dos taskers em Portugal seja, em média, cerca de 12 euros por hora. Os taskers voluntários também podem prestar serviços gratuitamente, para proporcionar uma ajuda essencial às pessoas das suas comunidades. Para além disso, durante a pandemia, a TaskRabbit está a reembolsar o valor dos Equipamentos de Proteção Individual, por forma a garantir que os taskers tenham o equipamento necessário para realizar suas tarefas em segurança.



Em Portugal, a TaskRabbit irá proporcionar o acesso a uma vasta variedade de serviços, em mais de 50 categorias, incluindo pequenas reparações domésticas, limpeza e canalização.