Brisa lança maior rede de longa distância de carregamentos elétricos

A Brisa lançou esta segunda-feira, dia 21 de dezembro, o Via Verde Eletric, a maior rede privada de pontos de carregamentos elétricos rápidos e ultrarrápidos das autoestradas portuguesas, num investimento global de cerca de 10 milhões de euros.



Em comunicado, a empresa salienta que o Via Verde Eletric vai contar com mais de 80 pontos em todas as áreas de serviço da rede Brisa Concessão Rodoviária, que estará completa durante 2021.





O projeto resulta de uma parceria da Brisa com a BP, Cepsa, EDP Comercial, Galp Electric, Ionity e Repsol.



De acordo com a Brisa, numa viagem entre o Porto e Faro, por exemplo, o Via Verde Eletric terá 12 pontos de carregamento com 24 carregadores. Os condutores terão disponíveis soluções de carga rápida (de 50kW) e ultrarrápida (de 150 a 350kW), aproximando a duração do carregamento elétrico do tempo de um abastecimento convencional, assegura a empresa.





Esta rede não inclui, no entanto, as áreas de serviço urbanas da rede Brisa (Oeiras, na A5; Coronado-Trofa, na A3; Águas Santas, na A4), "que terão uma oferta diferenciada, adaptada às necessidades do tráfego urbano numa lógica mais alargada de Mobility Hub, e cujos projetos estão em preparação", explica a Brisa.





Para o presidente executivo da Brisa, António Pires de Lima, "a nova rede de carregamentos elétricos nas autoestradas da Brisa é um exemplo do que fazemos como operador de mobilidade sustentável".



"Com os nossos parceiros, estamos a derrubar barreiras para o uso de veículos elétricos para as médias e longas distâncias. No próximo verão, será possível viajar num veículo elétrico com total conforto, do Minho ao Algarve, na rede Brisa", salientou ainda o responsável, citado na mesma nota.