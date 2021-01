Júnior carrega revolução nos carros elétricos a partir de Braga

Em 2016,quando assumiu a tarefa de substituir a frota da têxtil do pai José Braga por veículos 100% elétricos, Júnior Braga deparou-se com uma lacuna importante no mercado - havia uma necessidade premente de criar soluções que permitissem o carregamento rápido das frotas elétricas das empresas.

Após dois anos à volta da criação de soluções, o jovem bracarense fundou a Volt-e, "com a dupla missão de minimizar o impacto ambiental e garantir uma melhor performance e autonomização dos veículos elétricos".

"Hoje assume-se como um principais ‘players’ do setor com as mais diversas soluções de carregamento em carga DC de baixa e alta potência para empresas, frotas e rede pública, com presença em países como Espanha, Suíça, Irlanda, Alemanha, Kuwait e Dubai", garante a empresa, em comunicado.

Depois de ter faturado apenas 200 mil euros em 2019, fechou 2020 com uma dúzia de produtos no mercado, incluindo um carregador portátil, e vendas superiores a 1,5 milhões de euros.

Entretanto, a Volt-e acaba de lançar no mercado a V2 SYNC, que Júnior Braga garante que é "uma nova tecnologia de balanceamento de carga e a solução do momento para empresas com frotas elétricas, que promete agitar um mercado em crescente evolução".

"Este sistema de carregamento distribui automaticamente a energia disponível de forma eficiente e proporcional, permitindo até duas cargas em simultâneo, sendo completamente inovador por permitir a rentabilização de tempo e a máxima customização, potenciando a energia disponível num determinado local", afiança a empresa.

Assegurando que a V2 SYNC "permite o carregamento simultâneo em DC de duas viaturas na mesma estação, reduzindo os tempos de espera da segunda viatura", firma ainda que, "além de fazer o balanceamento entre a própria estação, permite ainda ter até 90 estações ligadas em grupo, alcançando uma rede inteligente de carregamento a mais de 10.000 KW".

Outra das "grandes vantagens da V2 SYNC, já incorporada nas estações de 40, 60 e 120 KWs da Volt-e, é também o facto de permitir configurar conectores diferentes, como CHAdeMO, CCS e GB/T e até mesmo dois conectores iguais, como por exemplo dois CCS", remata a Volt-e.





A pandemia fez entretanto travar o objetivo de Júnior Braga avançar com a instalação de uma fábrica para produzir carregadores em Portugal, os quais são atualmente desenvolvidos em Braga mas fabricados fora do país.