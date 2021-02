Metade dos portugueses pensam comprar carro elétrico

Quase metade (49%) dos condutores portugueses dizem que provavelmente ou quase de certeza que o próximo carro que vão comprar será um elétrico, havendo ainda 31% a responder que talvez mudem para este tipo de veículo.

Esta é uma das conclusões de um inquérito online realizado pela LeasePlan em conjunto com a Ipsos, em que 77% dos portugueses dizem também acreditar que até ao final desta década a maioria dos novos veículos vão ser elétricos ou com emissões zero.

Leia Também Preços dos elétricos aproximam-se dos carros a gasolina

A redução nas emissões de CO2 (59%), os custos de manutenção mais baixos (57%) e os subsídios governamentais ou benefícios fiscais (41%) são os motivos mais apontados pelos inquiridos em Portugal para optarem pela compra ou por fazer um renting de um veículo elétrico.

Leia Também Brisa lança maior rede de longa distância de carregamentos elétricos

Por outro lado, segundo um comunicado enviado às redações, os principais impedimentos para a opção pelo carro elétrico são o preço de aquisição (64%), a autonomia limitada (55%) e a insuficiência das infraestruturas de carregamento (38%), seja em casa, no trabalho ou nas estradas.

No ano passado, os veículos a gasóleo e a gasolina perderam representatividade no mercado nacional. Em sentido contrário, os veículos eletrificados – híbridos convencionais, híbridos plug-in e automóveis totalmente elétricos – passaram de uma quota de 9,9% para 21,7%, colocando pela primeira vez as motorizações de combustão interna abaixo dos 80%.

Leia Também Júnior carrega revolução nos carros elétricos a partir de Braga

Ainda assim, Portugal caiu de 6º para 12º na Europa e de 3º para 6º na União Europeia em termos de peso de automóveis elétricos no total do mercado, destacando-se as subidas expressivas nos três maiores mercados automóveis na Europa: Alemanha, França e Reino Unido. Na Noruega, os elétricos representaram, pela primeira vez, mais de metade das vendas (54,3%).

Leia Também Grupo Volkswagen triplicou venda de carros elétricos em 2020 para mais de 230 mil

A edição "VEs & Sustentabilidade" do relatório anual da LeasePlan "Mobility Insights" foi realizada num total de 22 países: Austrália, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Na semana passada, a associação ambientalista Zero lançou uma plataforma online para divulgar os carros elétricos que existem no mercado nacional (características e vantagens ambientais e económicas), prometendo informações independentes, e também para "desmistificar mitos ainda existentes sobre a tecnologia elétrica".