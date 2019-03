Câmara de Lisboa quer 130 lugares de estacionamento para "car sharing"

O vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, revelou esta sexta-feira, 15 de março, que já autorizou a criação de mais 40 lugares de estacionamento para estes veículos, a somar aos 21 que atualmente existem.

"E estamos a estudar com a EMEL criar mais 70 até final do ano", acrescentou o responsável, que falava numa conferência sobre mobilidade organizada pela Emov, empresa de "car sharing" do grupo PSA.

Estes lugares serão de uso misto, podendo ser utilizados durante a noite para serviços de logística urbana, explicou, adiantando que os lugares a criar serão em zonas centrais da cidade.

Atualmente, as duas empresas de serviços de carros partilhados que operam em Lisboa, a DriveNow e a Emov, somam 360 veículos.

Durante a sua intervenção na conferência, Miguel Gaspar sublinhou que é imperativo reduzir a dependência do automóvel e defendeu que "em Lisboa, o futuro da mobilidade está a acontecer hoje. Todas as grandes tendências nesta área já estão na cidade".

EMEL vai instalar postos de carregamento rápido

A EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa vai instalar este ano três postos de carregamento rápido para veículos elétricos, anunciou também o vereador.

Estes postos irão contar cada um com sete a oito pontos de carregamento, detalhou o responsável.

Existe também a intenção de "abrir o backoffice da EMEL e dos transportes públicos", referiu o vereador. A ideia é que "qualquer entidade possa vender títulos de transporte", defendeu.

Miguel Gaspar não poupou elogios à medida do Governo de redução do tarifário dos transportes públicos, considerando-a "uma das medidas mais importantes desta governação". "A partir de abril pode-se utilizar toda a rede de transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa por apenas 40 euros. É uma medida de grande impacto", frisou.

(Notícia atualizada às 13:40 com mais informação)