Carlos Silva é o novo presidente da EMEL

O novo conselho de administração da EMEL, proposto pela Câmara de Lisboa para o mandato autárquico em curso, já tomou posse, tendo Carlos Silva assumido o cargo de presidente da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa e Francisca Ramalhosa e Ana Raimundo os de vogais.



Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a EMEL refere que o novo conselho de administração entrou em funções no dia 1 de agosto, depois de em junho Luís Natal Marques e Nuno Pina terem renunciado aos cargos de presidente e vogal, respetivamente.



Citado na mesma nota, Carlos Silva, que foi deputado do PSD nas últimas legislaturas, salienta que "a EMEL é hoje muito mais do que uma empresa de ordenamento e gestão de estacionamento, frisando que a empresa "soube responder às novas tendências de mobilidade e diversificar a sua área de atuação para tornar Lisboa uma cidade mais sustentável".



Exemplo disso, diz, foi a criação e desenvolvimento da rede GIRA, o sistema público de bicicletas partilhadas, e a densificação da rede de ciclovias, o mesmo acontecendo no mercado de carregamento de veículos elétricos em que atua com a marca LEVE, que já conta com 34 postos de carregamento na cidade. Também recentemente foi transferida para a EMEL a competência de gestão da infraestrutura semafórica da cidade de Lisboa.