China Classification Society atraca em Lisboa

A China Classification Society (CCS), que integra o Top 10 mundial das Entidades Classificadoras de Navios, faz também parte do conjunto restrito de classificadoras com melhor performance técnica, pertencentes à "International Association of Classification Societies" (IACS), cuja missão é garantir a boa classificação dos navios no sentido de os manter seguros e amigos do ambiente.

Esta quinta-feira, 20 de Outubro, na sequência de um acordo, assinado em janeiro passado, com a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a CCS inaugurou o seu escritório em Lisboa, o qual abrangerá todos os serviços de levantamento marítimo em Portugal.

"A CCS é uma das maiores classificadoras de navios do mundo e o protocolo estabelecido com a DGRM permite-lhe atuar no âmbito da certificação dos navios de bandeira portuguesa", realça a DGRM, em comunicado.

Com o acordo estabelecido com a DGRM, a CCS passa, nos termos do Decreto-Lei n.º 13/2012, de 20 de janeiro, a poder atuar em nome da Administração Marítima Portuguesa, "uma vez que lhe é delegado um conjunto de tarefas estatutárias, permitindo-lhe como Organização Reconhecida (OR) aprovar projetos, realizar inspeções, vistorias e certificação dos navios autorizados a arvorar a bandeira portuguesa, bem como proceder à respetiva emissão dos certificados de segurança e de prevenção da poluição", explica a DGRM.

Fundada em 1956, a CCS "tem vindo a ganhar relevância no panorama internacional, muito pela ascensão dos estaleiros e armadores chineses, como a COSCO Shipping, pelo que o acordo agora assinado permitirá que a Bandeira Portuguesa acompanhe a evolução do transporte marítimo internacional e diversifique o seu espetro de atuação em novos mercados", enfatiza a mesma entidade.

A cerimónia de inauguração do escritório da CCS em Lisboa foi presidida pelo secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, e contou com a presença do diretor-geral da DGRM, José Carlos Simão; do embaixador da China em Lisboa, Zhao Bentang; de Huang Liang, manager da CCS Lisboa; Wang Baochun, general manager da CCS Atenas; e, ainda, de Pedro Rebelo de Sousa, da EISAP Portugal - European International Shipowners’ Association.