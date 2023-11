CP prevê acabar 2023 com lucro, mas abaixo do de 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de anos sem ver fim aos prejuízos, a CP vai terminar, pela segunda vez consecutiva, este ano com lucros. Em 2022, registou um resultado líquido de 9,2 milhões de euros. Já para 2023, apesar de não conseguir atingir o mesmo valor, o presidente da CP diz que até setembro estima um balanço positivo.



"Falta-nos apurar uma série de informações e de projetos em que não sabemos se os custos vão cair. Estamos numa fase do ano especialmente complicada, há custos que podem cair este ano e outros no próximo ano. Mas na última projeção, ainda que inferior aos resultados de 2022, a CP manterá os resultados positivos", afirmou Pedro Moreira ao Negócios.





Durante uma viagem experimental do Comboio Presidencial 2024, que alia a empresa pública com o Museu Nacional Ferroviário, Pedro Moreira confirmou também que o saneamento financeiro da CP está concluído.

"O que aconteceu foi um levantamento, por auditores externos, da aplicação do contrato de obrigações de serviço público entre 2002 a 2019 [conforme previsto no Orçamento de Estado de 2023]. A CP concedeu essas compensações e esse levantamento foi celebrado", sublinhou.



O presidente da CP explicou ainda que foi feito um cálculo do valor da dívida do Estado à CP pelos serviços prestados, pelos quais não recebeu compensação, não havendo nenhuma ponte direta com o valor da dívida da empresa ferroviária.



De recordar que o despacho que contempla a compensação foi assinado no passado dia 10 de outubro pelo agora ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, com o objetivo retirar cerca de 1,8 mil milhões de euros do balanço da empresa pública de transporte ferroviário.





