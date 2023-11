Consórcio da DST com franceses ganha comboios de 746 milhões de euros para a CP

746.042.424,94 euros: foi por este valor que o consórcio formado pela francesa Alstom e o grupo português DST ganhou a adjudicação do fornecimento de 117 novos comboios para a CP, num concurso que tinha sido lançado pelo valor de 819 milhões de euros.

Em comunicado, a CP anunciou esta terça-feira a decisão de adjudicação do concurso para este projeto, que "promoverá o desenvolvimento e sustentabilidade do setor ferroviário no médio e longo prazo, sendo um marco fundamental na modernização e expansão do transporte ferroviário de passageiros em Portugal".



A compra compreende 62 unidades automotoras para o serviço urbano e 55 unidades automotoras para o serviço regional, "refletindo o compromisso da CP em responder às crescentes necessidades de mobilidade dos cidadãos, com soluções de transporte mais sustentáveis", acrescenta.





O consórcio da Alstom e DST tinha obtido em junho passado a melhor pontuação neste concurso, lançado em 2021, ficando à frente das propostas da Stadler e da CAF, que contestaram então o relatório do júri.





Ainda este mês no Parlamento o ex-ministro João Galamba justificou o atraso na adjudicação deste concurso com o risco de litigância.





"A CP está a tentar responder a todas as dúvidas e garantir robustez jurídica para minimizar a litigância", explicou então, acrescentando que a operadora ferroviária estava a fazer "um trabalho super minucioso" para diminuir a probabilidade de o processo ir parar aos tribunais, como aconteceu no concurso anterior para a compra de 22 comboios para o serviço regional da CP, que levou a um atraso de um ano.







