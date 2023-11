CP vai adjudicar fornecimento de 117 comboios até à próxima semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da CP confirma as expectativas de João Galamba: a adjudicação dos 117 comboios (62 para os serviços urbanos e 55 para os serviços regionais) para a CP será feita ainda este ano. E o processo deverá estar concluído entre esta e a próxima semana.



A bordo da viagem experimental do Comboio Presidencial, previsto para 2024, Pedro Moreira disse aos jornalistas que o "relatório do júri está a ser ultimado e que é expectável que entre esta semana e a próxima já existam resultados", apesar de salientar que ainda não conhece o documento, que irá ser enviado ao conselho de administração.



Pedro Moreira confirmou que nos planos da CP está a aquisição de 14 comboios de alta velocidade para operar na futura linha Porto-Lisboa. O presidente da operadora ferroviária afirmou que este é o número "necessário" de comboios para operar, segundo o plano de negócios da empresa.

Para além destes 14, o concurso vai contemplar ainda mais comboios "opcionais", que podem rondar as 30 unidades. Pedro Moreira explica que a compra pode ser feita de forma faseada: "podem ser seis mais quatro mais quatro, ou quatro mais quatro mais quatro. É uma pequena afinação que ainda temos de fazer".



"Temos estudos de mercado e podem existir atualizações que possam mostrar a necessidade de um número adicional de comboios e a CP já está preparada para essa opção", não precisando, assim, de abrir novo concurso, explica o presidente.



Pedro Moreira diz que o lançamento de um novo concurso traz algumas desvantagens, como a maior demora do processo e a escolha de duas frotas diferentes, o que dificulta a gestão das unidades. Quando o valor fixo estiver acordado, a CP terá de adjudicar estes comboios na totalidade.





* Artigo editado por Carla Pedro