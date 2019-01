Em meados do ano passado o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou que a CP iria alugar em Espanha material circulante para melhorar o serviço nas linhas do Oeste e do Algarve.





A CP tinha já alugadas 20 composições à Renfe, a quem paga sete milhões de euros por ano, ou seja, cerca de 350 mil euros por comboio.