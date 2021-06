Espanha quer ligação ferroviária entre Madrid e Lisboa via Badajoz

"Portugal já tem uma proposta de ligação ferroviária entre Madrid e Lisboa, feita pelo lado espanhol, e que recupera uma solução da década de 90 pela linha do Leste. A ideia partiu de um movimento de empresas dos dois países e foi transmitida pela empresa ferroviária Renfe à sua congénere portuguesa, que preferia retomar o Lusitânia Expresso (suspenso há 15 meses) a norte", refere o jornal Público na sua edição deste sábado.

A ideia tem origem no Corredor Sudoeste Ibérico, um movimento formado por 40 empresas espanholas e portuguesas que pretende transformar a região num "novo eixo do desenvolvimento europeu e universal".

"As infra-estruturas de transporte estão, assim, no centro das preocupações deste lobby, que lamenta o atraso com que a linha de alta velocidade entre Madrid e Badajoz está a ser feita, bem como a ausência, do lado português, de uma estratégia que dê prioridade à ligação Lisboa-Madrid pelo Alto Alentejo e Extremadura", diz a mesma publicação.

O Corredor Sudoeste Ibérico "quer colmatar a falta de uma relação ferroviária internacional entre as duas capitais – o Lusitânia Expresso foi suspenso em março de 2020 e a ligação não foi retomada – com um comboio diurno entre Madrid e Lisboa que aproveite o actual Talgo que circula diariamente entre Madrid e Badajoz".

O projecto consiste em prolongar até Lisboa, pela linha do Leste, o Talgo Madrid-Badajoz. "No fundo trata-se de pôr Lisboa como estação términus daquela ligação, acrescentando-lhe mais três horas de viagem no percurso português às 4 horas e 20 minutos do percurso espanhol".

Na prática, refere o Público, "trata-se de repor uma ligação diurna que já existiu com uma composição Talgo entre Lisboa e Madrid". O Luís de Camões, como se chamava, circulou entre as duas cidades entre 1989 e 1995, a par do Lusitânia Expresso, que fazia o mesmo percurso durante a noite.