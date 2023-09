Espanhóis ganham Rubi do Porto por menos 55 milhões

O relatório do júri do concurso para a construção da linha Rubi do Metro do Porto, que inclui uma nova ponte sobre o Douro, aponta para a adjudicação ao consórcio formado pela FCC e Contratas y Ventas, que inclui também a famalicense Alberto Couto Alves (ACA), que apresentou a proposta mais barata – 380 milhões de euros, sabe o Negócios.





