Finanças autorizam CP a pagar 19,5 milhões por aluguer de 18 comboios

da operadora espanhola Renfe

A CP – Comboios de Portugal vai pagar 19,5 milhões de euros até 2025 no aluguer de 18 automotoras a dieselpara garantir o serviço público de transporte ferroviário em linhas não eletrificadas. A autorização foi dada pelo Ministério das Finanças, numa portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República.No documento assinado pelos secretários de Estado do Orçamento (Sofia Batalha) e das Infraestruturas (Frederico Francisco), o Governo afirma que há necessidade de prorrogar o aluguer de 18 automotoras 592, "até à efetiva concretização das eletrificações em curso na Rede Ferroviária Nacional, nomeadamente das Linhas do Oeste e Algarve".Nos últimos cinco anos, a CP pagou cerca de 32,4 milhões de euros no aluguer e manutenção de um total de 24 automotoras 592 da Renfe, também conhecidas por "camelas" por terem o ar condicional instalado no tejadilho, para prestarem serviço nas Linhas do Oeste, Douro e Minho, enquanto decorriam as obras para a eletrificação da Rede Ferroviária Nacional."Tendo em conta que as novas automotoras bi-modo, neste momento ainda em fase de fabrico, possam entrar em exploração no final de 2025, a prorrogação do aluguer das referidas automotoras é imprescindível para a continuação do serviço público", salienta o Governo, no documento.

O Governo prevê, no entanto, uma "devolução faseada" das automotoras alugadas "à medida que for sendo esgotado o seu potencial de vida útil".

7,7 milhões de euros (isentos de IVA) no aluguer e manutenção ligeira das 24 automotoras em causa. No próximo ano, o montante desce para 7,4 milhões e, no ano seguinte, cai ainda mais para 4,5 milhões.



Este ano, a CP fica autoriza da gastar