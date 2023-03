CP recebe novos comboios para serviço regional em 2025 com atraso de anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A entrega da primeira das 22 automotoras compradas aos suíços da Stadler para o serviço regional da CP está prevista para outubro de 2025, ou sejam sete anos depois de o Governo ter autorizado a compra, avança, esta terça-feira, o Eco.



De acordo com a publicação económica, após a primeira, serão entregues duas automotoras por mês, prevendo-se que a última chegue às mãos da CP em julho de 2026. As 22 automotoras, das quais 12 são bimodo, isto é, também podem circular em linhas não eletrificadas, e dez são elétricas, foram adquiridas por um valor total de 168,21 milhões de euros e deviam começar a chegar ao longo deste ano.





Com efeito, enquanto não chegam, a CP terá de manter o aluguer de comboios a Espanha que, até lá, sairá mais caro, já que o custo por automotora subiu aproximadamente 100 mil euros devido "ao ajuste e revisão dos preços praticados e pelo número de quilómetros contratualizados", indicou fonte oficial da transportadora do Estado ao Eco. Assim, até ao final de 2025, a CP vai pagar 19.551 milhões de euros pela disponibilidade de 18 unidades para as linhas eletrificadas.