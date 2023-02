FlixBus vai reforçar número de ligações e autocarros em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dona da FlixBus, operadora de transporte rodoviário de longa distância, quer reforçar a presença em Portugal. Este ano, o grupo alemão vai aumentar o número de cidades e ligações no mercado nacional. Um passo que será dado tendo como principal desafio não repercutir no preço final dos bilhetes o aumento dos custos com a inflação, explicou ao Negócios André Schwämmlein, co-fundador e presidente

