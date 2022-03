Governo altera projeto do terminal Vasco da Gama em Sines para atrair candidatos

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que altera as bases da concessão da exploração do novo terminal Vasco da Gama no Porto de Sines. A medida é adotada após o primeiro concurso, em abril do ano passado, ter ficado deserto.Agora, o Executivo indica que "o objetivo será de redimensionar o projeto do novo terminal de contentores de Sines, ajustando-o às condições atuais da concorrência, visando atrair um maior número de concorrentes, permitindo a flexibilização do investimento inicial no projeto, garantindo uma maior sustentabilidade ao investimento".O concurso inicial previa a concessão por 50 anos e um investimento de 642 milhões de euros.Perante a falta de interessados, o presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve admitiu, em entrevista ao Negócios e Antena 1 , que para garantir a viabilidade económica do projeto, nas atuais condições de mercado, vai ser necessário começar com menos carga e, assim, um investimento inicial menor.