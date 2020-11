Governo estima lançar concurso para expansão do metro para Loures a partir de 2022

Leia Também Transportes de Lisboa e Porto terão reforço da oferta

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse hoje que o concurso público para a expansão do metro ao concelho de Loures irá ocorrer a partir de 2022, existindo antes disso um estudo de impacto ambiental"Pela dimensão, vai ter de ter estudo de impacto ambiental. Não acredito que consigamos ter concurso para a obra durante o próximo ano, mas não passará daí", estimou João Matos Fernandes, em declarações no parlamento.O ministro, que falava numa audição parlamentar para apreciação da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, na Assembleia da República, em Lisboa, respondia desta forma a uma pergunta do deputado do PS Ricardo Leão sobre este projeto.A ligação por metro ligeiro de superfície entre os concelhos de Odivelas e de Loures, no distrito de Lisboa, é um dos projetos previsto no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo em Bruxelas.Segundo adiantou hoje João Matos Fernandes, esta obra, com um custo previsto de cerca de 250 milhões de euros, terá um prazo de execução de cinco anos.Em declarações à agência Lusa no final de setembro, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), adiantou que o projeto prevê cerca de 12 quilómetros de traçado e duas ligações, sendo uma Odivelas-Ramada-Santo António dos Cavaleiros-Hospital Beatriz Ângelo e outra Loures-Infantado.