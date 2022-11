Governo quer alta velocidade a competir com transporte aéreo

O Plano Ferroviário Nacional propõe que a alta velocidade sirva as 10 maiores cidades do país, e assim possa competir com o transporte aéreo doméstico no Continente. A ligação Lisboa-Faro será estudada.

Governo quer alta velocidade a competir com transporte aéreo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Governo quer alta velocidade a competir com transporte aéreo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar