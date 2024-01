IP espera fechar concurso da primeira PPP da alta velocidade em meados de 2025

A Infraestruturas de Portugal (IP) espera poder finalizar os trâmites do concurso da primeira parceria público-privada (PPP) da linha de alta velocidade em meados de 2025, arrancando depois com o projeto e obra, disse hoje um vice-presidente.Depois do lançamento do concurso público para o primeiro troço da nova linha (Porto-Oiã) na semana passada, "vai seguir-se, agora, a preparação das propostas por parte dos consórcios, está previsto em meados do mês de junho receber as propostas, avaliá-las, e ter a conclusão do processo de concurso em meados do ano de 2025", disse Carlos Fernandes, no Porto.O responsável pela ferrovia na IP falava na apresentação do Plano de Urbanização de Campanhã (PUC), que decorreu hoje na Câmara do Porto, esperando "arrancar com a parte dos projetos e de construção a partir de meados de 2025"."O segundo concurso, entre Oiã e Soure, está também já em fase de preparação. Vamos deixar que os concorrentes tenham tempo para preparar estas propostas até ao mês de junho e, em junho então, lançaremos o segundo concurso", disse ainda à audiência.Quanto à terceira PPP, correspondente ao troço entre Soure e Carregado, "está também já em preparação, e irá para Avaliação de Impacte Ambiental nos próximos meses", segundo Carlos Fernandes.As empresas ou consórcios interessados em concorrer à primeira PPP da alta velocidade (Porto-Oiã) devem fazê-lo até às 17:00 de dia 13 de junho, e o procedimento tem um valor de 1,66 mil milhões de euros, a que se podem somar 480 milhões de euros de fundos europeus, perfazendo assim 2,14 mil milhões de euros.O procedimento de avaliação considera o preço um fator com 70% de ponderação, e a qualidade 30%.No total, esta PPP implica um custo de cerca de 4,3 mil milhões de euros até 2055, segundo a resolução do Conselho de Ministros, sendo repartido por 31 anos um "montante de 4.269.507.412,38 euros", relativo à concessão ao vencedor do concurso público.A linha de alta velocidade deverá ligar as duas principais cidades do país em cerca de uma hora e 15 minutos, com paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria.A primeira fase (Porto-Soure) deverá estar pronta em 2030, com possibilidade de ligação à Linha do Norte e encurtando de imediato o tempo de viagem, estando previsto que a segunda fase (Soure-Carregado) se complete em 2032, com ligação a Lisboa posteriormente, mas assegurada via Linha do Norte.Prevê-se a realização de 60 serviços por dia e por sentido, dos quais 17 serão diretos, nove com paragens nas cidades intermédias (Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia), e 34 serviços mistos (com ligação à rede convencional).O projeto prevê transportar 16 milhões de passageiros por ano na nova linha e na atual Linha do Norte, dos quais cerca de um milhão que atualmente fazem aquela viagem de avião.Paralelamente, está também a ser projetada a ligação do Porto a Vigo, na Galiza (Espanha), com estações no aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga e Valença (distrito de Viana do Castelo).No total, segundo o Governo, os custos do investimento no eixo Lisboa-Valença rondam os 7 a 8 mil milhões de euros.