IP vai investir mais de 108 milhões na conservação de estradas

A Infraestruturas de Portugal (IP) consignou este mês 18 contratos no valor global de 108,5 milhões de euros para a execução de trabalhos de conservação corrente da Rede Rodoviária Nacional (RRN) ao longo dos próximos três anos.





Em comunicado, a empresa pública sublinha que estes contratos, um por cada distrito, "asseguram a realização de trabalhos regulares de requalificação e manutenção nos mais de 14 mil quilómetros de estradas a nível nacional, que estão sob gestão direta da IP e têm por objetivo a promoção da manutenção e conservação de todos os elementos/componentes constituintes das estradas objeto do contrato e obras de arte nelas integradas".





A maior percentagem dos contratos continua a estar afeta à gestão de pavimentos, no valor de 38,2 milhões de euros, seguida das atividades ambientais, que representam 22,9 milhões. Já o investimento em conservação de pavimentos subiu cerca de 3% face ao triénio anterior.





De acordo com a IP, nestes contratos o investimento em atividades de segurança mantém-se em cerca de 10,4%, enquanto as atividades de operação, fiscalização e assistência têm um acréscimo de 2% face aos três anos anteriores, sendo agora a quarta atividade com maior investimento.

No âmbito destes contratos está prevista a execução de trabalhos como a reparação e beneficiação de pavimentos, reposição e adequação da sinalização horizontal e vertical, reparação e adequação de guardas de segurança e outros equipamentos de proteção, estabilização de taludes, conservação de vedações, tratamento dos sistemas de drenagem, limpeza das bermas e zonas adjacentes à faixa de rodagem e reparações e manutenção de obras de arte.





Por distrito, Beja é o que receberá a maior fatia do investimento, no total de 8,5 milhões de euros, para uma rede de 1.250 quilómetros, seguindo-se Santarém, onde serão aplicados 7,5 milhões em estradas com um total de 975 quilómetros, e Aveiro, onde as intervenções representam um encargo de 7,4 milhões em 706 quilómetros de extensão.