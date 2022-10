Ixat dá a volta ao táxi e “saca cavalo” em Portugal

Tiago Lousada e Elisabete Anjos Oliveira juntaram-se para criar a Ixat (táxi ao contrário), uma nova plataforma que pretende revolucionar o mercado português de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, os chamados TVDE.

"É uma startup e estrear-se-á no início deste mês de outubro com um serviço inovador no nosso país: a moto-táxi", anuncia a empresa, em comunicado.

A Ixat apresenta-se como a "única plataforma 100% portuguesa, assumindo-se também como a mais económica e a que apresenta maiores benefícios para os motoristas aderentes", refere Tiago Lousada, antigo profissional de natação, que passou pelo FC Porto.

Lousada garante que a Ixat "é a app que cobra a comissão mais baixa do mercado, o que nos permite aumentar a rentabilidade dos motoristas que nos servem e cobrar menos aos utilizadores", sustenta.

Daí o "claim" da app: "Ixat, a tribo que se movimenta, mais barata e responsável na cidade...".





"E mais simples, rápida e sustentável", enfatiza Elisabete Anjos Oliveira, a outra co-fundadora da Ixat, que é advogada e está a terminar o mestrado em direito e informática, na Universidade do Minho.

"É a única plataforma que disponibiliza motas com condutor, com os segmentos de Maxi Scooter e Turismo, sendo a maioria 100% elétricas, as nossas Green Go", sustenta Pedro Marques, um empresário de Aveiro que "desde a primeira hora acreditou no projecto", tendo entrado como investidor desta startup, que "teve até ao momento um investimento superior a 100 mil euros.

A ideia surgiu a Tiago Lousada no verão de 2021, "quando triangulou a dificuldade de muitos clientes para conseguir um TVDE na azáfama de grandes cidades com uma possível solução".





"Questionou motoristas atrás de motoristas, que explicaram porque cancelavam serviços", e, esclarece o cofundador, "filtraram a oportunidade que permitiu criar o recurso que faculta ganhos a ambas as partes", motoristas e utilizadores.

Daí que, no arranque da Ixat, a estreia aconteça com o serviço de moto-táxi e de estafeta.





"Queríamos entrar no mercado com um elemento diferenciador, inovador no país, que nos garantisse a rapidez de chegada ao destino que muitos clientes procuram, sempre no cumprimento das regras de segurança rodoviária", reforçam Tiago Lousada e Elisabete Anjos Oliveira.

O Ixat estará em operação "em cidades como Lisboa, Porto e na região do Algarve", devendo expandir-se "gradualmente a todos os distritos" de Portugal continental.

De resto, "até ao final do ano seguir-se-á a entrada da Ixat noutros nichos de mercado", promete os responsáveis desta nova plataforma de mobilidade, que fará a sua apresentação à imprensa na próxima sexta-feira, 7 de Outubro, na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto.