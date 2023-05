Jorge Delgado: “Baterias para navios da Transtejo a concurso daqui a 2 ou 3 semanas”

Depois da recusa de visto do Tribunal de Contas, o Governo vai lançar um concurso público para a compra de baterias para 9 dos 10 navios elétricos da Transtejo no valor de 16 milhões de euros e espera que os primeiros estejam a operar no início de 2024.

