Metro de Lisboa transportou 200.000 passageiros na noite de Santo António

O metropolitano de Lisboa funcionou 24 horas ininterruptamente, na noite de 12 para 13 de Junho, devido às celebrações das Festas de Santo António. O metro transportou mais de 200.000 passageiros durante este período de operações através do prolongamento do serviço efectuado em todas as linhas, de acordo com um comunicado enviado para as redacções.



O serviço de transporte disponibilizou a circulação de comboios de seis carruagens, tendo ainda estado 35 estações abertas ao público durante a noite de festividade na cidade lisboeta.



"Este serviço constituiu um marco na história do Metropolitano de Lisboa porque foi a primeira vez, em mais de 58 anos de funcionamento, que as quatro linhas funcionaram em simultâneo durante toda a noite", salientou o comunicado da empresa.



O metro de Lisboa transportou mais de 200 mil passageiros entre as 20:00 do dia 12 de Junho e as 7:00 do dia 13 de Junho. O serviço disponibilizado envolveu 130 profissionais da empresa, que contaram com o apoio da PSP, assim como de vários seguranças e serviços de limpeza.



A operação do metropolitano de Lisboa durante a noite de Santo António está dentro do cumprimento dos objectivos determinados pelo Ministério do Ambiente.