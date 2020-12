Metro do Porto ganha sete novas linhas e mais 36 estações

O plano de expansão da rede de metro do Porto prevê, além da segunda linha de Gaia, terá a Linha da Boavista, a Linha da Maia, Linha de São Mamede, no concelho de Matosinhos, com ligação ao Hospital de São João, a Linha de Gondomar e a Linha Casa da Música, noticia esta quarta-feira a Rádio Renascença.

A estação de rádio, que cita o presidente da Câmara de Gaia e da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, adianta que o projeto prevê um investimento de aproximadamente 1.300 milhões de euros e que a primeira fase já tem luz verde do Governo e de Bruxelas.

O estudo de viabilidade, elaborado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, prevê o alargamento da atual rede com mais sete linhas e mais 36 estações. A expansão integrará a segunda linha de Gaia, com atravessamento em ponte até ao Campo Alegre, onde entronca com o comboio, adianta a Renascença.