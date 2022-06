Metro e aeroportos arrancam o ano 25% abaixo do pré-pandemia. Comboio já recuperou

O transporte de passageiros registou uma expressiva recuperação no primeiro trimestre do ano, mas ficando ainda abaixo do mesmo período de 2019 tanto no caso do metro (-26%) como no dos aeroportos (-25%). No entanto, num período marcado pelo aumento do preço dos combustíveis, o comboio já recuperou.





As estatísticas publicadas esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) explicam que no primeiro trimestre os aeroportos nacionais movimentaram 8,3 milhões de passageiros, numa subida de 465% face ao mesmo período do ano passado, mas numa quebra de 25% face ao mesmo período de 2019.





No metropolitano houve 46,2 milhões de passageiros, num aumento de 136% em termos homólogos mas que ainda representa uma quebra de 25,8%.





Leia Também Passageiros nos aeroportos recuperam mas ainda aquém do pré-covid

Estes dados só cobrem o período até março, sabendo-se já que em abril o turismo regressou aos níveis pré-pandemia. O INE publicará na próxima semana as estatísticas rápidas do transporte aéreo já relativas ao mês da Páscoa.



O início do primeiro trimestre deste ano ficou marcado pela quinta vaga da pandemia, que embora não tenha implicado um confinamento generalizado acabou por gerar uma onda de baixas por covid-19. A partir de fevereiro, o número de novos casos aliviou.



Isso nota-se por exemplo nos dados mensais relativos ao metropolitano, de 13 mil passageiros em fevereiro para quase 15 mil em fevereiro e mais de 18 mil em março.



O início do segundo período do ano letivo foi adiado e o teletrabalho deixou de ser obrigatório em meados de janeiro.





Comboio já recuperou





Os mesmos dados indicam no entanto que foram transportados 37,6 milhões de passageiros por comboio o que representa uma subida mesmo quando comparada com o mesmo período de 2019 (+1,1%). Em termos homólogos, quase duplicou.





As mercadorias também já registam aumentos. Por via aérea registou-se um crescimento de 12%, por via marítima de 0,8%, por rodovia um volume idêntico ao de pré-pandemia. Só por comboio houve uma quebra no transporte de mercadorias de 4,7%.



Notícia atualizada pelas 12h com mais informação