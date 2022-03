Passageiros nos aeroportos recuperam mas ainda aquém do pré-covid

Os aeroportos nacionais movimentaram 9,8 milhões de euros no quarto trimestre do ano passado, mais 212,9% do que no mesmo período de 2020, mas ainda abaixo (26,9%) do pré-covid, divulgou nesta terça-feira, 8 de março, o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de passageiros por comboio e por metropolitano aumentou 40,6% e 44,9% no quarto trimestre de 2021, correspondendo a 39,8 e 48,6 milhões de utentes, respetivamente. Mas também nestes casos, o número de passageiros transportados ficou aquém do quarto trimestre de 2019, antes da pandemia de covid-19 (menos 18,9% no caso do transporte ferroviário e 35,1% no transporte por metropolitano).

Também o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 37,2% no quarto trimestre em termos homólogos, atingindo 3,8 milhões de passageiros, e diminuiu 29,2% em relação ao mesmo trimestre de 2019.

Os resultados preliminares de 2021 revelam um crescimento no transporte de passageiros por via aérea (39,3%), por comboio (11,5%) e por vias fluviais (2%) e um decréscimo no transporte de passageiros por metropolitano (-2,8%).

Transporte de mercadorias perto do pré-covid

Já o transporte de mercadorias parece estar mais perto dos níveis pré-covid. O transporte de mercadorias por via aérea cresceu 31,5% em termos homólogos no quarto trimestre de 2021, mas correspondendo ainda a menos 2,9% do que nos mesmos meses de 2019.

Na ferrovia, o transporte de mercadorias já supera o pré-covid. No quarto trimestre de 2020, aumentou 7,5% face ao período homólogo de 2020 e 3,9% face a idêntico período de 2019, afirma o INE.

Por via marítima, o transporte de mercadorias desceu 1,2% face ao quatro trimestre de 2020 e menos 3,6% face ao mesmo período de 2019.

Relativamente ao transporte de mercadorias, os resultados preliminares de 2021 indicam um aumento face ao ano anterior transversal a todos os modos de transporte: a via aérea registou um crescimento de 29,8%, o ferroviário de 11%, o rodoviário de 11,2% e o marítimo de 5,2%, escreve o INE.