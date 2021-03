Pandemia gera mais de 10% das queixas nos transportes

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recebeu no segundo semestre do ano passado 8.139 reclamações dos utentes dos transportes públicos, o que eleva o número de queixas apresentadas ao longo de 2020 a 15.895. Destas, de acordo com dados do regulador, 2.115 (13% do total) dizem respeito à pandemia, tendo 990 sido apresentadas na primeira metade do ano e 1.125 na segunda.





