Passageiros nos transportes públicos aumentam 27% até agosto

O número de passageiros transportados nos primeiros oito meses deste ano no Metropolitano de Lisboa, Metro do Porto e Transtejo/Soflusa aumentou 27% face ao período homólogo de 2022.





De acordo com uma nota do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, que tutela as três empresas, o Metro da capital é a único que, apesar do acréscimo do número de passageiros, ainda regista uma procura 5% abaixo da verificada em 2019, ano em que a operação ainda não tinha sido afetada pela pandemia.





Já no Metro do Porto a procura nos oito primeiros meses de 2023 supera em 14% a registada em 2019 e na Transtejo/Soflusa é também 3% superior à registada nesse ano.





Comparativamente com os primeiros oito meses de 2022, a operadora de transporte fluvial é a que mais cresce este ano (28%), somando quase 13 milhões de passageiros.



A procura no Metropolitano de Lisboa regista, por seu lado, um acréscimo de 27%, num total de cerca de 105 milhões de passageiros. E a Metro do Porto apresenta um aumento de 26% do número de passageiros transportados, que chegaram a 51,4 milhões até agosto.