Porto de Sines revê taxa a cobrar às empresas de transporte ferroviário e "abate" 62,5 euros

O Porto de Sines (Setúbal) está a rever o valor da taxa a cobrar às empresas de transporte ferroviário de mercadorias, de 158 para 95,50 euros, revelou esta segunda-feira a autoridade portuária, considerando que a medida "afigura-se proporcionada".De acordo com a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), o "procedimento de aprovação do novo valor da prestação encontra-se em fase de audiência dos interessados", depois de, em maio deste ano, a Autoridade para a Mobilidade e dos Transportes (AMT) ter decidido suspender a aplicação da tarifa de acesso ao porto alentejano.Contactada pela agência Lusa e numa resposta enviada por escrito, a administração portuária explicou que, apesar de a AMT reconhecer o direito de ser cobrada "uma taxa pelo uso da via e gestão do tráfego", opôs-se ao valor inicial fixado de 158 euros por comboio.Esta decisão levou a APS a rever o procedimento administrativo, "prevendo-se, agora, a aplicação de uma taxa no valor de 95,50 euros" por comboio, adiantou.Segundo a APS, "o novo valor de 95,50 euros por comboio foi calculado pela aplicação da metodologia constante no parecer n.º 20/AMT/2023 que acompanhou a deliberação da AMT".Considera, contudo, "uma taxa de utilização de 60% da futura capacidade máxima (teórica) da linha de Sines prevista pela IP [Infraestruturas de Portugal] de 42 comboios/dia, e não de 100%, tal como considerado pela AMT"."A utilização da via pelas empresas ferroviárias é cobrada em qualquer parte do mundo em que a titularidade da via não pertença às empresas ferroviárias", esclareceu.De acordo com a APS, na base desta decisão está um conjunto de investimentos no sistema de gestão do terminal com vista à melhoria da conectividade ferroviária desta infraestrutura portuária."O sistema de gestão do terminal instalado, com custos significativos, tem vantagens diretas apenas para as empresas ferroviárias, sendo as vantagens de quem suporta o custo (neste caso a APS) marginais, resultantes da melhoria da conectividade ferroviária do porto e dos benefícios para o meio ambiente", alegou.Com estes investimentos, "as empresas ferroviárias deixaram de executar as manobras de mudança de via que, antes da instalação do sistema, era feita manualmente por um segundo operador a bordo de cada composição"."Passaram também a dispor de uma instalação segura, equipada com sistemas de última geração, com capacidade para dar resposta ao aumento do tráfego ferroviário que a linha do Sul irá permitir e que os operadores consigam captar. O encargo em causa é exclusivamente imputável às empresas ferroviárias", observou.No entender da autoridade portuária, a decisão de "convocar as empresas ferroviárias apenas para fazer face aos gastos de exploração e de manutenção afigura-se proporcionada".Questionada pela Lusa, a APS admitiu alargar esta medida a outros operadores de transportes, como o rodoviário, "quando forem realizados investimentos que o justifiquem, que possam ser imputados a um determinado tipo de tráfego".Se existirem investimentos em "sistemas de gestão que envolvam novos gastos operacionais, necessariamente deverão ser suportados pelos utilizadores, mediante a cobrança das taxas que se revelem necessárias para compensar os custos acrescidos", considerou.De acordo com a administração portuária, "o valor a cobrar pelo serviço continua suspenso", tendo a AMT dado um prazo de 90 dias, "que foi prorrogado por igual período", para a APS reiniciar o procedimento administrativo tendente à aprovação de uma tarifa de utilização da instalação de serviço.