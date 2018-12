Portos de Leixões e Sines ganham com greves em Setúbal e Lisboa

A movimentação de contentores no porto de Lisboa caiu no mês de Outubro 31% e no de Setúbal 20,4%, o que o regulador do sector dos transportes atribui às perturbações laborais. Já Leixões e Sines cresceram mais de 20%.