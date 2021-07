“Preocupa-nos o custo dos fretes marítimos”, diz José Luís Cacho

O presidente da Administração do Porto de Sines diz que a infraestrutura não está a sentir diretamente a escassez de contentores na Europa. Já o aumento do preço dos fretes marítimos preocupa José Luís Cacho, que, no entanto, acredita que haverá uma estabilização a partir do próximo ano.

