Procura nos transportes públicos sobe 83% até agosto

O número de passageiros transportados pelas empresas tuteladas pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática aumentou 83% nos primeiros oito meses deste ano, face ao mesmo período de 2021.





No entanto, de acordo com dados do gabinete de Duarte Cordeiro divulgados esta terça-feira, apesar do acréscimo do número de passageiros, a procura registada pelos metros de Lisboa e do Porto e pela Transtejo/Soflusa representa ainda 77% da registada no período homólogo de 2019.





Até agosto, e por comparação com o mesmo período do ano passado, o Metropolitano de Lisboa foi o que apresentou a maior recuperação da procura, atingindo os 84,3 milhões de passageiros, mais 90% do que há um ano. No entanto, face a 2019, regista ainda uma quebra de 28%.





Por seu lado, o Metro do Porto contabilizou até agosto 40,8 milhões de passageiros, o que representa uma subida de 75% face aos primeiros oito meses de 2021, mas está ainda 9% abaixo do que contabilizava antes da pandemia.





Já a Transtejo/Soflusa transportou entre janeiro e agosto 10,1 milhões de passageiros, mais 64% em termos homólogos, sendo que face a 2019 esse número revela ainda uma quebra de 20%.





No total as três empresas tuteladas pelo Ministério do Ambiente transportaram até agosto 135,3 milhões de passageiros, quando no mesmo período do ano que antecedeu a pandemia atingiam os 175,5 milhões.