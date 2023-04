Procura nos transportes públicos supera em 2% níveis pré-pandemia

A procura nos transportes coletivos urbanos já supera em 2% a do período anterior à pandemia, segundo os dados acumulados do primeiro trimestre deste ano.





Em comunicado, o Ministério do Ambiente, que tutela o Metropolitano de Lisboa, o Metro do Porto e a Transtejo/Soflusa, salienta que "os dados sobre a procura nos transportes coletivos urbanos confirmam a tendência de recuperação do número de passageiros registada ao longo do último ano".





Face ao período homólogo de 2022, a procura nas três empresas aumentou 43%, segundo os dados ainda provisórios.





Leia Também Passageiros dos transportes urbanos sobem 45% até fevereiro

Já comparativamente com o mesmo trimestre de 2019, a procura no Metropolitano de Lisboa e na Transtejo/Soflusa ainda está, respetivamente, 3% e 2% abaixo.





No caso da Metro do Porto, o número de passageiros registados no primeiro trimestre deste ano superou em 16% a procura registada em 2019, sendo que nesta altura ainda não tinha sido aplicado o programa PART, recorda o gabinete de Duarte Cordeiro.





Nos primeiros três meses deste ano, o Metro de Lisboa somou cerca de 41,5 milhões de passageiros, mais 47% do que há um ano, enquanto o Metro do Porto registou 18,7 milhões, uma subida de 36%. A Transtejo/Soflusa, por seu lado, viu aumentar a procura em 33% para os 4,5 milhões de passageiros.





No total, as três empresas transportaram mais de 64,7 milhões de passageiros até março, um número superior aos 63,7 milhões apurados no mesmo período de 2019.