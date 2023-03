Passageiros dos transportes urbanos sobem 45% até fevereiro

Os transportes coletivos urbanos registaram nos primeiros dois meses deste ano um aumento dos passageiros de 45% face ao mesmo período de 2022.





De acordo com dados do Ministério do Ambiente, que são ainda provisórios, apesar do acréscimo do número de passageiros face ao ano passado, a procura no Metropolitano de Lisboa e na Transtejo/Soflusa ainda está, respetivamente, 8% e 6% abaixo da verificada em 2019, ano em que a operação destas empresas ainda não tinha sido afetada pela pandemia.





Já no caso da Metro do Porto, o número de passageiros verificado até fevereiro deste ano superou em 12% a procura registada em 2019.





Leia Também Liberalização dos “expressos” reduziu preços para metade

Segundo o Ministério do Ambiente, nos primeiros dois meses de 2023 os passageiros do Metro do Porto aumentaram 41% face ao mesmo período de 2022, aproximando-se dos 11,6 milhões, os do Metropolitano de Lisboa subiram 49% para cerca de 25,7 milhões e os da Transtejo/Soflusa registaram um acréscimo de 36% para 2,8 milhões.





No comunicado divulgado esta quarta-feira o gabinete de Duarte Cordeiro recorda que entre 2019 e 2022, através do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) e do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), assim como de dotações extra para manter a oferta durante o período de pandemia, o Ministério do Ambiente mobilizou cerca de 905 milhões de euros para os transportes públicos.