Quase 90% dos portugueses prefere conduzir o seu carro a andar de transportes públicos devido à pandemia

O Covid-19 Mobility Survey revelou que, devido à pandemia, nove em cada dez portugueses são agora mais propensos a andar de carro próprio do que de transportes públicos.

Devido às preocupações com a saúde e a segurança, os portugueses alteraram os seus hábitos e preferem utilizar o automóvel particular em detrimento de outras soluções de mobilidade, revela o estudo da CarNext.com, empresa online de carros usados de alta qualidade.



"O carro privado é rei no novo normal. O Covid-19 Mobility Survey mostra que 89% dos portugueses estão agora mais propensos a conduzir o seu próprio carro do que a utilizar transportes públicos devido a preocupações de segurança", refere o estudo.



A pandemia está também a ter impacto nas deslocações para férias, sendo que 62% dos inquiridos assumiram que nas suas próximas viagens consideram conduzir, ao invés de andar de avião.

As soluções de car sharing sofreram igualmente fortes repercussões com a pandemia, representando para 64% dos portugueses uma solução pouco segura.

Com a pandemia assistimos à emancipação do comércio eletrónico tendo 20% dos inquiridos afirmado que consideram a possibilidade de comprar o seu próximo carro online. Todavia, para que tal aconteça existem três condições: entrega ao domicílio (29%); uma garantia de reembolso de 14 dias (57%) e um histórico completo de manutenção e verificações mecânicas (68%).

Estas novas tendências vieram, de acordo com Luis Lopes, Managing Director da CarNext.com, para ficar representando "uma parte essencial do novo normal".