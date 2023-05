Renfe quer operar sozinha linha entre Corunha e Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A espanhola Renfe, que actualmente opera a linha Porto-Vigo em conjunto com a CP, quer explorar agora sozinha a linha Corunha-Santiago-Vigo-Porto-Lisboa.

A notícia é avançada pelo El Economista esta sexta-feira, que refere que no âmbito desta aposta na abertura em Portugal a Renfe prepara-se para solicitar um certificado de segurança válido no país.

Segundo acrescenta, citando fontes do setor ferroviário, a empresa lançou um processo para um assessor técnico para apoiá-la nesta missão, para a qual foi definido um cronograma muito apertado.

Neste momento a Renfe opera em conjunto com a CP a linha Vigo-Porto, que efectua diariamente dois comboios em cada sentido com uma mudança de maquinista em Valença do Minho.

Segundo fontes do setor ferroviário citadas pela publicação do país vizinho outra opção para ligar os dois países é a linha Madrid-Lisboa, uma opção discutida na Cimeira Luso-Espanhola de março passado.